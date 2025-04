POL-PDMT: Altendiez. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Unnau (ots) - Am heutigen Dienstag, 22.04.25, gegen 06:35 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in Unnau-Korb, Industriegebiet Am Weißenstein alarmiert. Dort war der Brand in einer Firmenhalle gemeldet worden. Vor Ort wurde festgestellt, dass es bei Arbeitsbeginn zum Brandausbruch in einer Lackierkabine gekommen war. Demnach wurden die technischen Einrichtungen der Lackierkabine angestellt und nachfolgend kam es zur Rauchentwicklung in dem ca. 5x3 m großen ...

