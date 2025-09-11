PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zweite Woche nach Schulstart - Polizei hat Schutz von Kindern weiterhin im Blick

Oberhausen (ots)

Zum Schulstart legt die Polizei einen besonderen Fokus auf den Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Dazu werden die Maßnahmen zu Beginn des Schuljahres verstärkt und besonders ausgewertet. In der vergangenen Woche ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kind gekommen.

Die Polizei appelliert deshalb weiterhin an alle Straßenverkehrsteilnehmer besonders umsichtig und rücksichtsvoll unterwegs zu sein. Denn Kinder können gefährliche Situationen oft nicht einschätzen und handeln häufig impulsiv.

Deshalb sind hier auch die Eltern gefragt:

   -	Seien Sie für Ihren Nachwuchs ein gutes Vorbild, denn Kinder 
schauen sich das Verhalten bei den Erwachsenen ab.
   -	Üben Sie den Schulweg mit Ihren Kindern, weisen Sie auf mögliche
gefährliche oder unübersichtliche Verkehrssituationen hin.
   -	Achten Sie auf sichere Kleidung. Gerade zur dunklen Jahreszeit 
sollte auf helle Kleidung und Reflektoren an Kleidung oder 
Schultornister geachtet werden.

#Leben - damit Kinder sicher und gesund ankommen!

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren