Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zweite Woche nach Schulstart - Polizei hat Schutz von Kindern weiterhin im Blick

Oberhausen (ots)

Zum Schulstart legt die Polizei einen besonderen Fokus auf den Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Dazu werden die Maßnahmen zu Beginn des Schuljahres verstärkt und besonders ausgewertet. In der vergangenen Woche ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kind gekommen.

Die Polizei appelliert deshalb weiterhin an alle Straßenverkehrsteilnehmer besonders umsichtig und rücksichtsvoll unterwegs zu sein. Denn Kinder können gefährliche Situationen oft nicht einschätzen und handeln häufig impulsiv.

Deshalb sind hier auch die Eltern gefragt:

- Seien Sie für Ihren Nachwuchs ein gutes Vorbild, denn Kinder schauen sich das Verhalten bei den Erwachsenen ab.

- Üben Sie den Schulweg mit Ihren Kindern, weisen Sie auf mögliche gefährliche oder unübersichtliche Verkehrssituationen hin.

- Achten Sie auf sichere Kleidung. Gerade zur dunklen Jahreszeit sollte auf helle Kleidung und Reflektoren an Kleidung oder Schultornister geachtet werden.

#Leben - damit Kinder sicher und gesund ankommen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell