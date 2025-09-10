POL-OB: Trickbetrug: Seniorin gibt ihr Geld zum Fenster raus

Polizeipräsidium Oberhausen

Trickbetrug: Seniorin gibt ihr Geld zum Fenster raus

Oberhausen

Am Dienstag (09.09.2025) erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen gegen 11:45 Uhr den Einsatzauftrag zur Mellinghofer Straße zu fahren. Dort war es kurz zuvor zu einem Trickbetrug gekommen.

Eine 99 Jahre alte Seniorin schilderte den eingesetzten Beamtinnen und Beamten, dass sie gegen 11:00 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person erhalten habe. Der Mann gab sich als ihr Neffe aus und erklärte, dringend einen hohen Geldbetrag zur Begleichung einer Krankenhausrechnung zu benötigen. Nach Angaben der Geschädigten habe sich die Stimme des Anrufers wie die ihres tatsächlichen Neffen angehört - möglicherweise mit KI generiert.

Der Täter forderte die Seniorin auf, einen fünfstelligen Eurobetrag in einen Briefumschlag zu legen und diesen aus dem Fenster zu reichen. Gegen 11:45 Uhr erschien ein unbekannter Mann an ihrer Wohnung und nahm das Geld an sich. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40-50 Jahre alt, hellhäutig, Kinnbart und sprach akzentfreies Deutsch

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Das zuständige Fachkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte heraus. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer als Verwandte oder Bekannte ausgeben und Sie unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch im Zweifel sofort und wählen Sie den Notruf 110. Bitte informieren Sie auch Ihre älteren Angehörigen und Bekannten über diese Maschen - so können Sie dazu beitragen, weitere Taten zu verhindern.

