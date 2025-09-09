Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Durch Kollision erschrocken: Fahrerin fährt nach Unfall rückwärts gegen Baum

Oberhausen (ots)

Am Montag (08.09.) gegen 12 Uhr meldete die Leitstelle der Polizei Oberhausen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Klarastraße/Ecke Parallelstraße in Lirich-Süd.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen waren. Auffällig war zudem, dass ein beteiligter Kleinwagen auch am Heck erhebliche Schäden aufwies. Die Unfallursache konnte schnell geklärt werden: Eine 46-jährige Fiat-Fahrerin wollte aus der Klarastraße nach rechts in die Parallelstraße abbiegen. Nach eigenen Angaben konnte sie den Citroën eines 69-Jährigen aufgrund eines geparkten Pkw nicht rechtzeitig erkennen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß.

Durch den Schreck legte die Frau den Rückwärtsgang ein, setzte zurück und prallte gegen einen Baum. Beide Beteiligten wurden verletzt. Die 46-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzten die eingesetzten Polizisten auf rund 10.000 Euro.

