Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Oberhausen (ots)

Am Freitag (05.09.) gegen 12:52 Uhr ereignete sich auf der Bottroper Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von über 40.000 Euro entstand.

Ein Pkw-Fahrer kam nach bisherigen Zeugenaussagen in Fahrtrichtung Bottrop plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Sein Wagen kam anschließend zum Stillstand. Zwei der drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der 85-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Als Unfallursache wird ein medizinischer Notfall vermutet. Die Ermittlungen hierzu hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau, der sich bis zum Centro erstreckte.

