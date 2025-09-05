Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schulstart - besonders im Fokus der Polizei

Oberhausen (ots)

Mit dem Schulstart vergangene Woche sind auch wieder viele Schulkinder unterwegs - zu Fuß, mit dem Rad oder Bus. Damit sie sicher ankommen, appellieren wir erneut an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam zu sein.

Die Polizei kontrolliert jetzt besonders intensiv mit zusätzlichen Geschwindigkeitsmessstellen und Kontrollen rund um den Bereich der Schulen. Glücklicherweise kam es in der ersten Woche auch zu keinem Unfall von Kindern auf dem Weg zur Schule oder nach Hause.

Gerade Schulanfänger können Verkehrssituationen noch nicht richtig einschätzen. Deshalb gilt: Fahren Sie vorausschauend, halten Sie sich an Tempolimits - insbesondere vor Schulen, Kindergärten und an Haltestellen - und rechnen Sie jederzeit mit unvorhersehbarem Verhalten von Kindern.

Auch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, bitten wir um besondere Umsicht:

- Halten Sie nicht in zweiter Reihe oder auf Geh- und Radwegen.

- Nutzen Sie nur dafür vorgesehene Haltebereiche und achten Sie darauf, dass Ihr Kind zur Gehwegseite aussteigt.

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder immer ordnungsgemäß angeschnallt sind und in passenden Kindersitzen transportiert werden.

- Vermeiden Sie Stresssituationen und planen Sie ausreichend Zeit für den Schulweg ein.

Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. #Leben

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell