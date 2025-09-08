Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Neue Wache an der Duisburger Straße gut angenommen

Knapp zwei Wochen nach dem Umzug der letzten Beschäftigten, die noch in dem Gebäude am Friedensplatz tätig waren, zieht die Polizei Oberhausen ein positives Fazit zur neuen Wache an der Duisburger Straße. Diese wird sehr gut angenommen - das Anzeigenaufkommen ist mittlerweile so hoch wie am Friedensplatz. Von der neuen Örtlichkeit durften sich die Mitglieder des Polizeibeirats in einem persönlichen Besuch der Wache am Freitag (05.09.) auch selbst überzeugen. Herr Rubin als Vorsitzender dankte zudem allen Mitgliedern der bisherigen Legislaturperiode für die Zusammenarbeit in dem Gremium, welches als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, der Stadtverwaltung und der Polizei fungiert und polizeiliche Angelegenheiten, die dieses Verhältnis berühren, regelmäßig begleitet.

Knapp 100 Jahre lang befand sich die Polizei am Friedensplatz - im Laufe der Zeit ist jedoch nicht nur die Behörde gewachsen. Auch die Ansprüche einer modernen Polizei ließen sich mit den Gegebenheiten des historischen Gebäudes nicht mehr in Einklang bringen.

Für die letzten verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei wurde der Umzug deshalb umfänglich geplant und bildet einen weiteren wichtigen Meilenstein in Richtung Neubau. Die Beschäftigten bekommen in der Duisburger Straße den Anschluss an weitere Fachdienststellen, die ebenfalls im ehemaligen Babcock-Gebäude untergebracht sind. Außerdem, und das ist ein besonders wichtiger Aspekt, erhöht sich für sie in den neuen Räumlichkeiten die Sicherheit. So verfügt die Liegenschaft in der Duisburger Straße zum Beispiel über Sicherungstechnik, die einen kontrollierten Zutritt ermöglichen und neben dem Schutz der Mitarbeitenden auch einen erhöhten Schutz der Besucher selbst zur Folge haben. Daneben sind die nun gewährleistete Barrierefreiheit sowie bessere Parkmöglichkeiten von Vorteil.

"Ich freue mich sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger die neue Wache gut angenommen haben", so die Polizeipräsidentin Dr. Sackermann. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei sorgen tagtäglich für die Sicherheit in unserer Stadt. Und das mit großem Engagement und hoher Einsatzbereitschaft. Ob im Streifendienst, bei den Ermittlungen oder in der Prävention - die Polizei ist rund um die Uhr im Einsatz. Ich möchte, dass die Menschen sich hier in Oberhausen sicher fühlen. Deshalb werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, die objektive Sicherheitslage zu verbessern und mit sichtbarer polizeilicher Präsenz durch meinen Bezirks- und Streifendienst sowie auch den zivil agierenden Einsatzkräften das Sicherheitsempfinden unserer Bürgerinnen und Bürger zu stärken."

