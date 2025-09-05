PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OB: Verkehrsunfall auf Konrad-Adenauer-Allee: E-Bike-Fahrer verletzt

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.09.), gegen 07:20 Uhr, ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Allee, Ecke Lindnerstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 25-jähriger E-Bike-Fahrer die Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Lindnerstraße überqueren. Zeitgleich bog ein 89-jähriger Autofahrer von der Lindnerstraße nach rechts auf die Konrad-Adenauer-Allee ab. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision, bei der der Radfahrer zu Boden stürzte und sich Verletzungen zuzog.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den jungen Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es im morgendlichen Berufsverkehr kurzfristig zu leichten Verkehrsbehinderungen.

