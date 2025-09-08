Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit gestohlenem Pkw geprahlt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend (06.09.) gegen 19:52 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Oberhausen einen ungewöhnlichen Hinweis:

Eine aufmerksame Zeugin meldete zwei Personen, die lautstark damit prahlten, mit einem gestohlenen Auto unterwegs zu sein.

Wenig später trafen Polizeibeamte den gelben Citroën samt den beiden Insassen an. Beide zeigten sich zunächst äußerst aufgebracht - half aber nichts. Eine schnelle Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug tatsächlich zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Innenraum entdeckten die Einsatzkräfte zudem einen weiteren Fahrzeugschlüssel sowie diverses mutmaßliches Diebesgut.

Der 20-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Danach war die Spritztour endgültig vorbei: Der Fahrer steuerte in die Justizvollzugsanstalt, seine Beifahrerin nahm die Ausfahrt in Richtung Jugendarrestanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell