Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schlangenlinien vor der Polizei - ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Oberhausen (ots)

Am Sonntagabend (07.09.) befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Blockstraße, als ihnen gegen 20:20 Uhr ein Rollerfahrer entgegenkam. Hierbei nutzte der 38-Jährige die volle Breite seines Fahrstreifens und pendelte von links nach rechts hin und her.

Dabei fuhr er außergewöhnlich langsam und bremste wiederholt, offenbar ohne ersichtlichen Grund. Aufgrund dieses Fahrmanövers entschieden sich die Beamtin und der Beamte dazu, den Fahrer des Kleinkraftrades anzuhalten und zu kontrollieren.

Gleich beim Absteigen offenbarte sich der mutmaßliche Grund für die Ausfallerscheinungen des Fahrers: Den kontrollierenden Beamten schlug plötzlich eine stark nach Alkohol riechende Wolke entgegen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete diesen Verdacht: Der Oberhausener stand stark unter dem Einfluss von Alkohol und war absolut fahruntauglich.

Er wurde daher auf eine Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell