Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Waldbröl (ots)

Eine 43-jährige Motorradfahrerin hat sich am Samstag (10. Mai) bei einem Unfall auf der L339/Morsbacher Straße schwere Verletzungen zugezogen. Die 43-Jährige aus Siegburg fuhr gegen 14:45 Uhr auf der L339 aus Richtung Boxberg kommend in Richtung Biebelshof. In einer Linkskurve kam die 43-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell