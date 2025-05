Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 14-jähriger Kleinkraftradfahrer flüchtet vor Polizei

Gummersbach (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte am Samstag (10. Mai) gegen 16:45 Uhr in der Kölner Straße Ecke Ahlefelder Straße einen Kleinkraftradfahrer zu kontrollieren. Daraufhin flüchtete der 14-jährige Kleinkraftradfahrer aus Bergneustadt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Ahlefelder Straße, Theodor-Heuss-Straße und Gummersbacher Straße, bevor er auf den Bürgersteig der Kölner Straße abbog. Dabei kollidierte er mit einem auf der Kölner Straße stehenden Auto, stürzte und flüchtete zu Fuß in eine Einfahrt. Der 14-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

