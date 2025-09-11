PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: E-Bike-Fahrerin (78) von Mercedes erfasst

POL-OB: E-Bike-Fahrerin (78) von Mercedes erfasst
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.09.2025) gegen 16:45 Uhr erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung den Einsatzauftrag "Verkehrsunfall mit Personenschaden" auf der Kreuzung Bebelstraße/Alleestraße in Oberhausen.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 78-jährige Oberhausenerin mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Bebelstraße in Fahrtrichtung Alstaden unterwegs. Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach rechts auf die Alleestraße in Fahrtrichtung Duisburger Straße abbiegen - dabei erfasste sie die E-Bike-Fahrerin, die beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Nach Angaben eines Zeugen befand sich der Pkw zum Zeitpunkt der Kollision etwa mit der Fahrzeugmitte auf dem Radweg.

Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Notärztin konnte Lebensgefahr zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Hinweis: Auch wenn die meisten Räder mit Elektromotor, die im Straßenverkehr unterwegs sind, technisch korrekt als Pedelecs bezeichnet werden (Pedal Electric Cycle, Unterstützung nur beim Treten, bis 25 km/h), hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch in Deutschland der Begriff "E-Bike" durchgesetzt.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren