POL-OB: E-Bike-Fahrerin (78) von Mercedes erfasst

Am Mittwochnachmittag (10.09.2025) gegen 16:45 Uhr erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung den Einsatzauftrag "Verkehrsunfall mit Personenschaden" auf der Kreuzung Bebelstraße/Alleestraße in Oberhausen.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 78-jährige Oberhausenerin mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Bebelstraße in Fahrtrichtung Alstaden unterwegs. Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach rechts auf die Alleestraße in Fahrtrichtung Duisburger Straße abbiegen - dabei erfasste sie die E-Bike-Fahrerin, die beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Nach Angaben eines Zeugen befand sich der Pkw zum Zeitpunkt der Kollision etwa mit der Fahrzeugmitte auf dem Radweg.

Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Notärztin konnte Lebensgefahr zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Hinweis: Auch wenn die meisten Räder mit Elektromotor, die im Straßenverkehr unterwegs sind, technisch korrekt als Pedelecs bezeichnet werden (Pedal Electric Cycle, Unterstützung nur beim Treten, bis 25 km/h), hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch in Deutschland der Begriff "E-Bike" durchgesetzt.

