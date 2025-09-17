Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pkw-Scheibe eingeschlagen und Handtasche vom Sitz gezogen
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte haben am Dienstag zwischen 14 und 18.40 Uhr an der Overbergstraße eine Seitenscheibe eines geparkten blauen Nissan Micra eingeschlagen. So konn-te der Täter in das Fahrzeug greifen und eine auf dem Beifahrersitz liegende Hand-tasche samt Inhalt stehlen. Eine Zeugin entdeckte die eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei. Die rät dringend davon ab, Wertsachen im Fahrzeug liegen-zulassen - weder offen sichtbar von außen, noch vermeintlich "versteckt". (cris)
