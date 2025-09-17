POL-MK: Pkw-Scheibe eingeschlagen und Handtasche vom Sitz gezogen

Kierspe (ots) - Am Dienstag wurde in einem Modegeschäft an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße eine 83-jährige Frau bestohlen. Gegen 13.10 Uhr betrat sie das Geschäft. Als sie zehn Minuten später bezahlen wollte, steckte ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und warnt weiter dringend vor Taschendieben. Wertsachen sollten dicht am Körper getragen werden, zum Bei-spiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris) ...

