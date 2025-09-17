PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Kierspe (ots)

Am Dienstag wurde in einem Modegeschäft an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße eine 83-jährige Frau bestohlen. Gegen 13.10 Uhr betrat sie das Geschäft. Als sie zehn Minuten später bezahlen wollte, steckte ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und warnt weiter dringend vor Taschendieben. Wertsachen sollten dicht am Körper getragen werden, zum Bei-spiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:26

    POL-MK: Automatenaufbrüche misslingen

    Balve (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag kurz nach 2 Uhr in Sanssouci ver-sucht, einen Zigarettenautomaten und einen Verkaufsautomaten aufzubrechen. Das misslang. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:24

    POL-MK: Bedrohung gegen Messbeamte der Polizei

    Plettenberg (ots) - Vergangenen Sonntag kontrollierten Beamte das Tempo an der Bremcker Linde. Kurz nach 11 Uhr fuhr ein Autofahrer mit 59 bei 50 km/h durch die Messstelle. Wenige Minuten später kehrte er zurück, stellte sich unmittelbar vor das Messfahrzeug, bedrohte die Beamten mehrmals mit einer "Halsabschneider-Geste" und fuhr wieder davon. Gegen den Fahrer des Wagens wird nun wegen Bedrohung und des ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 06:32

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Herscheid (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Herscheid-Weiße Ahe, L561 Zeit 16.09.2025, 11:47 Uhr bis 16:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 2115 Verwarngeldbereich 89 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren