Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250916 - 0960 Frankfurt - Bockenheim: Unruhestifter festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Die Polizei nahm gestern (15. September 2025) einen 55-Jährigen fest, nachdem dieser zuvor in der Öffentlichkeit mit einer Schreckschusspistole einen Schuss abgab.

Gegenüber einem Hotel in der Franklinstraße habe der Tatverdächtige ersten Erkenntnissen nach gegen 22:00 Uhr mit einer Waffe hantiert. Einem Taxifahrer seien die Handlungen des 55-Jährigen aufgefallen. Zusätzlich habe er beobachten können, wie der Unruhestifter einen Schuss in Richtung des Bodens abgegeben habe. Sodann habe der Tatverdächtige den Taxifahrer gesehen und diesen aufgefordert, zu ihm zu kommen. Der Taxichauffeur habe jedoch die Flucht ergriffen und die Polizei verständigt. Polizisten nahmen den 55-Jährigen anschließend fest, stellten die Schreckschusspistole sicher und brachten den Festgenommenen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

