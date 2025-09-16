Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250916 - 0958 Frankfurt - Frankfurter Berg: Polizei nimmt Graffitisprayer fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagabend (15. September 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Personen auf frischer Tat fest. Diese besprühten zuvor eine S-Bahnstation.

Gegen 23:55 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass zwei Personen die Akustikwände der S-Bahnhaltestelle "Frankfurter Berg" beschmierten. Sofort entsandte Polizeikräfte suchten die Örtlichkeit auf, trafen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 29 Jahren an und nahmen diese fest.

Eine Polizeistreife brachte das Duo auf das Polizeirevier.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen Ordnungshüter die beiden Männer.

