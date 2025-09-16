PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250916 - 0958 Frankfurt - Frankfurter Berg: Polizei nimmt Graffitisprayer fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagabend (15. September 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Personen auf frischer Tat fest. Diese besprühten zuvor eine S-Bahnstation.

Gegen 23:55 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass zwei Personen die Akustikwände der S-Bahnhaltestelle "Frankfurter Berg" beschmierten. Sofort entsandte Polizeikräfte suchten die Örtlichkeit auf, trafen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 29 Jahren an und nahmen diese fest.

Eine Polizeistreife brachte das Duo auf das Polizeirevier.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen Ordnungshüter die beiden Männer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

