POL-F: 250916 - 0956 Frankfurt - Bornheim: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Montagmorgen (15.September 2025) einen Mann fest, der zuvor einem Geschädigten sein Handy abgenommen und ihn dabei bedroht haben soll.

Der 63-jährige Geschädigte lief nach aktuellen Erkenntnissen gegen 10:20 Uhr zu Fuß die Sieringstraße entlang, als sich plötzlich der 59-jährige Beschuldigte näherte und versuchte ihm das Handy aus der Hand zu reißen. Nachdem dies zunächst nicht gelang, bedrohte er den Geschädigten, woraufhin dieser einen Passanten um Hilfe bat. Der aggressive Beschuldigte bedrohte und beleidigte daraufhin auch den zweiten Mann und entfernte sich dann in Richtung Berger Straße.

Zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten gelang dort dann kurz darauf die Festnahme.

Der wohnsitzlose Mann muss sich jetzt für seine Tathandlung verantworten, er wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

