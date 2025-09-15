Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250915 - 0955 Frankfurt - Ostend: Polizei hat richtigen Riecher

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagmittag (14. September 2025) gelang es einer aufmerksamen Polizeistreife zwei Personen festzunehmen, welche im Verdacht stehen, diverse Straftaten begangen zu haben.

Auf der Habsburgerallee fiel einer Streife gegen 13:00 Uhr ein schwarzer Passat mit beschädigten Scheiben auf, welchen die Beamten sodann einer Kontrolle unterzogen. Schon beim Anhalten bemerkten die Polizeikräfte, dass Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen nicht auf das kontrollierte Auto passten. Damit nicht genug besaß keiner der beiden Fahrzeuginsassen eine gültige Fahrerlaubnis. Des Weiteren wurde das Fahrzeug bereits 2023 abgemeldet und verfügt demnach über keinen Versicherungsschutz. Im Zuge weiterer Ermittlungen eruierten die Beamten, dass die Kennzeichen zuvor entwendet wurden. Die Polizeistreife stellte das Auto anschließend sicher und brachte die beiden 16- und 20-jährigen Tatverdächtigen auf das Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten die Tatverdächtigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

