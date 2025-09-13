Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250913 - 0953 Frankfurt - Nied: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann soll am gestrigen Freitagnachmittag (12. September 2025) gegen 15:10 Uhr an der Haltestelle "Nied Kirche" in die Straßenbahn gestiegen sein. Dort äußerte er mehrfach verfassungsfeindliche Parolen und unterstrich diese noch durch entsprechendes Gestikulieren. An der Haltestelle Luthmerstraße stieg er dann aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 50 Jahre alt, kurze graue Haare; schwarzer Pullover, dunkle Hose, hielt eine Bierflasche in der Hand

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11600 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

