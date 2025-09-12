PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250912 - 0950 Schweinfurt
Frankfurt: Bezugnahme zu Vermisstenfahndung 250912 - 0946 - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die Fahndung nach dem 50-jährigen Dennys M. wird hiermit zurückgenommen, er konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 12:57

    POL-F: 250912- 0949 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Polizei stoppt Schlägerei- Festnahme

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Donnerstagabend (11. September 2025) stoppte die Polizei eine Schlägerei und nahm die drei Flüchtende fest. Gegen 23: 55 Uhr bemerkten Polizisten im Bereich des Kaisertors eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Männern und gingen dazwischen. Drei junge Männer im Alter von 18, 21 und 24 ergriffen sofort die Flucht, wurden ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:56

    POL-F: 250912 - 0947 Frankfurt: 110 Geschwindigkeitsmessungen in knapp 6 Stunden

    Frankfurt (ots) - (ha) Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führte die Frankfurter Polizei am gestrigen Donnerstag (11.September 2025) an zwei verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 110 Geschwindigkeitsmessungen innerhalb von 6 Stunden durch. Zwischen 08:40 Uhr und 11:45 Uhr führten die Beamten Messungen im Bereich des Schwanheimer Ufers durch. Im Anschluss führten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren