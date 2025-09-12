Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250912 - 0950 Schweinfurt

Frankfurt: Bezugnahme zu Vermisstenfahndung 250912 - 0946 - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die Fahndung nach dem 50-jährigen Dennys M. wird hiermit zurückgenommen, er konnte wohlbehalten angetroffen werden.

