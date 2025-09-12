PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 250912 - 0948 Frankfurt - Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte - 43-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagabend (11. September 2025) nahmen Polizeibeamte einen 43-Jährigen fest, welcher zuvor die eingesetzten Polizeikräfte beleidigte, bedrohte und bespuckte.

Gegen 21:40 Uhr suchten die Beamten das Gelände einer auf der Rothofstraße befindlichen Bank auf, da sich dort ein 43-Jähriger unbefugt aufhalte.

Bereits bei Ankunft der Streife reagierte der Tatverdächtige aggressiv, spuckte in Richtung des Streifenteams und warf seinen Bundespersonalausweis vor die Füße der kontrollierenden Beamten, welche sodann einen Platzverweis aussprachen. Der 43-Jährige kam diesem Platzverweis jedoch nicht nach und war weiterhin aggressiv. Gemeinsam mit einer weiteren zwischenzeitlich eingetroffenen Streife brachten die Polizisten den Aggressor sodann zu Boden und fesselten diesen.

Aufgrund der Gegenwehr und eines Tritts gegen das Schienbein einer eingesetzten Polizeikraft, fesselten die Beamten auch die Beine des Mannes. Seinen Unmut über die polizeiliche Maßnahme äußerte der Mann durchweg und untermauerte diese mit Bedrohungen und Beleidigungen. Den 43-Jährigen brachte ein Streifenteam in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

