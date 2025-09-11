PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911-0945 Frankfurt/Obertshausen: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(cb) Wo ist Leon Miguel Feyk? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 16-jährigen aus Freigericht. Leon Miguel ist etwa 1,68 Meter groß, hat eine schlanke Figur und blonde kurze Haare. Der Vermisste ist mit einem Fußballtrikot bekleidet. Er soll zudem eine Gürteltasche mit sich führen. Der Teenager wurde zuletzt am Mittwoch (10. September), gegen 13 Uhr, in Freigericht gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Es liegen Hinweise vor, dass sich der Teenager in Frankfurt aufhalten könnte. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Leon Miguel Feyk geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Anbei ein Link zur Ursprungsmeldung der Polizei Südosthessen, dort ist auch ein Bild der vermissten Person zu finden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6115862

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

