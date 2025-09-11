Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911- 0944 Frankfurt- Sachsenhausen: Tödlicher Verkehrsunfall - Bezug zu Nr. 250910- 0933

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Mittwochmorgen (10.September 2025) wurde, wie bereits in den Medien bekannt, im Bereich der Darmstädter Landstraße durch einen Verkehrsteilnehmer eine leblose Person aufgefunden. Nach Ermittlungen vor Ort geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Tod dieser Person auf ein Verkehrsunfallgeschehen zurückzuführen ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trug sich der Unfall in der Nacht vom 10. September 2025 gegen 02:30 Uhr wie folgt zu. Ein 43-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Darmstädter Landstraße in Fahrtrichtung Neu-Isenburg. Dort stieß er im Bereich der Isenburger Schneise mit einer männlichen Person zusammen, welche in Folge des Zusammenstoßes vor Ort verstarb.

Der 43-jährige PKW-Fahrer ging zum Zeitpunkt des Unfalles davon aus, dass er ein Wildtier erfasst habe. Vor diesem Hintergrund verständigte er die Polizei.

Eine hinzugezogene Streife nahm den Verkehrsunfall auf. Eine Absuche nach einem verunfallten Wildtier verlief ergebnislos. Erst mit Beginn der Dämmerung wurde der Verstorbene in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn durch Verkehrsteilnehmer wahrgenommen.

In Folge der neuen Erkenntnisse wurde der 43-Jährige Fahrer durch eine Streife aufgesucht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus wurde das Unfallfahrzeug spurenschonend sichergestellt, sowie ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen.

Durch Ermittlungen konnte die Identität des Verstorbenen mittlerweile festgestellt werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen des Geschehens dauern an.

