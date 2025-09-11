Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911 - 0943 Frankfurt - Innenstadt: 55-Jähriger beleidigt

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern (10. September 2025) beleidigten vier Personen einen 55-Jährigen, nachdem sie diesen zuvor in ein Kaufgespräch verwickeln wollten.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprach einer der Personengruppe den Geschädigten, welcher sich gegen 12:00 Uhr auf der Konstablerwache befand, an und fragte diesen ob er Interesse an einem Geschäft habe. Als der Gesprächsführer der Gruppe die Kette bzw. deren religiösen Anhänger bemerkt habe, welche der 55-Jährige getragen habe, sei dieser anschließend beleidigend geworden. Die Personengruppe habe dem Geschädigten sodann klargemacht, dass dieser gehen solle. Im Zuge dessen sei es zu weiteren Bedrohungshandlungen seitens der Vier dem 55-Jährigen gegenüber gekommen.

Die Polizei führte anschließend eine Fahndung durch, welche nicht zur Ergreifung der Personengruppe führte. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

