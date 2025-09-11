Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911 - 0940 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Kurioser Polizeieinsatz: Ein Schaf auf Reisen

Frankfurt (ots)

(ha) Ein umherstreifendes Schaf verursachte am gestrigen Mittwochabend einen Polizeieinsatz, nachdem es sich unter anderem dazu endschied eine Weile auf der Fahrspur der BAB 661 zu verweilen. Letztendlich hatte der Einsatz ein gutes Ende, da weder Mensch noch Schaf zu Schaden kamen.

Erstmalig erhielt die Polizei gegen 18:50 Uhr die Mitteilung, dass sich ein Schaf an einem Spielplatz im Bereich der Oberwiesenstraße aufhalten würde. Mehrere Beamte näherten sich kurz darauf dem Schaf, welches sich jedoch zur Flucht entschied und sich in Richtung der BAB 661 entfernte. Als es dann anschließend in Höhe des Preungesheimer Dreiecks die Fahrspur betrat, reagierten die Beamten umgehend und sperrten die Autobahn.

Das Schaf zeigte sich gänzlich unbeeindruckt, überquerte die Fahrspuren und setzte seine Flucht auf der B3 fort, die ebenso umgehend gesperrt wurde.

Den Polizisten gelang es, das Schaf auf einen Grünstreifen am Rand der B 3 zu leiten, dort erfolgte eine Annäherung der Einsatzkräfte, nachdem zuvor der Bewegungsradius des Schafes durch einen mobilen Zaun stark eingeschränkt wurde.

Das flüchtige Schaf, welches die Polizisten mehr forderte als so mancher Einbrecher, konnte unverletzt "festgenommen" werden und übergangsweise in die Obhut eines Schäfers übergeben werden. Wo es letztendlich ausgebüchste ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

