Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911- 0937 Frankfurt- Bornheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit dem gestrigen Mittwochabend (10. September 2025) gegen 19:30 Uhr wird die 74-jährige Gisela R. aus Bornhem vermisst.

Letztmalig wurde sie an ihrer Wohnaschrift in der Falltorstraße gesehen. Frau R. ist dement, zeitlich und örtlich nicht orientiert und ist daher auf Hilfe angewiesen. Zudem ist sie nicht witterungsangepasst gekleidet und vermutlich ohne Schuhe unterwegs.

Frau R. kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, 170 cm groß, schlanke Statur, sie hat graue Haare und trägt ein aprikosenfarbenes Pyjamaoberteil mit einer Blumenabbildung, eine grüne Stoffhose und blaue Socken.

Wer hat Frau Gisela R. noch nach dem 10.09.2025, 19:30 Uhr gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Standort geben?

Hinweise bitte an das 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 10600 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

