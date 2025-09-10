Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250910 - 0934 Frankfurt - Gallus: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagmorgen (9. September 2025) nahmen Polizeibeamte einen 21-Jährigen fest, welcher zuvor in eine Wohnung einbrach.

Gegen 11:00 Uhr schlug der Einbrecher die Scheibe einer in der Wickerer Straße befindlichen Wohnung ein und betrat diese. Bereits beim Einsteigen beobachteten Zeugen sein Handeln und riefen die Polizei. Mehrere Streifenteams suchten die Örtlichkeit auf und umstellten das Haus. Der 21-Jährige plante, die Wohnung auf dieselbe Weise zu verlassen, wie er sie betrat, jedoch rechnete er nicht mit den Polizeibeamten, welche ihm bei der eingeschlagenen Scheibe begegneten. Prompt ließ der Tatverdächtige das Stehlgut fallen und flüchtete über ein anderes Fenster. Kurze Zeit später nahmen Polizeikräfte den Einbrecher widerstandslos fest und brachten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell