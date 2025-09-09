Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250909 - 0931 Frankfurt - Flughafen/Rödelheim Zwei Fälle des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten schritten in zwei Fällen ein, bei denen jeweils verfassungswidrige Symbole geschmiert oder verfassungswidrige Inhalte ausgerufen wurden.

Am gestrigen Montagabend (08. September 2025) rief ein stark alkoholisierter 51-jähriger Mann mehrfach verfassungsfeindliche Inhalte am Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens aus, Polizisten nahmen ihn daraufhin fest. Auch auf der Polizeiwache konnte er nicht davon ablassen. Nach Fertigung der Strafanzeige erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis für den Bereich des Flughafens.

Insgesamt elf verfassungsfeindliche Symbole wurden bereits am 02. September an die Wände eines Bürogebäudes unweit der Breitenbachbrücke und an die Brücke selbst geschmiert. Dies wurde wohl bereits am 02.Septemebr bemerkt, die Polizei erhielt jedoch erst am gestrigen Tag eine Mitteilung. Die Symbole wurden sofort Überklebt und eine Reinigung veranlasst.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der/ des unbekannten Täter/s aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell