Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250908 - 0930 Frankfurt - Frankfurter Berg: Streit um parkendes Fahrzeug führt zu gefährlicher Körperverletzung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Bereits Samstagnacht (6. September 2025) kam es in der Homburger Landstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem unbekannten PKW- Fahrer.

Der 59-jährige gehbehinderte Fußgänger befand sich gegen 23:55 Uhr auf dem Gehweg der Homburger Landstraße. Auf Höhe der Hausnummer 382, kurz nach der Kreuzung zum Berkersheimer Weg, soll ein schwarzer PKW auf dem Gehweg geparkt haben. Der 59-Jährige habe den Fahrer des PKW daraufhin auf die Parksituation angesprochen.

Als er im Anschluss die Örtlichkeit wieder zu Fuß verlassen wollte, habe er bemerkt, dass der Motor des PKW gestartet wurde. Kurz nachdem er sich in Richtung des PKW umgedreht habe, sei er von diesem umgefahren worden. Der unbekannte Fahrzeugführer soll ihn dabei aus dem Fenster beleidigt und gerufen haben, dass er aus dem Weg gehen solle. In Folge des Zusammenpralls sei er auf den Boden gestürzt. Der unbekannte Fahrzeugführer sei im Anschluss von der Örtlichkeit mit seinem PKW geflüchtet. Der 59-Jährige verletzte sich infolge des Sturzes und wurde in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

Der Fahrzeugführer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt. Er hatte kurze schwarze Haare mit einem sogenannten "Boxerschnitt" sowie einen schwarzen Vollbart. Er hatte eine sportliche Statur und ein Tattoo am Hals. Er soll einen schwarzen SUV der Marke BMW geführt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und / oder Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell