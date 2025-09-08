Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250908- 0928 Frankfurt- Bahnhofsviertel: schlafender Dieb leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ma) Da staunte der Fahrzeughalter wohl nicht schlecht, als er einen ihm Unbekannten in seinem Auto schlafend vorfand. Zudem schien der Innenraum des Fahrzeuges komplett durchsucht worden zu sein. Die Polizei nahm einen 24- Jährigen fest.

Am Samstag (6. September 2025), gegen 22:40 Uhr, rief der Fahrzeughalter den Notruf der Polizei, da in seinem in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellten Auto eine Person schlief.

Die hinzugerufene Streife schien den Schlafenden ebenfalls nicht zu stören, da er auf keinerlei Ansprache reagierte. Die Beamten zogen den 24-Jährigen nun mittels einfacher körperlicher Gewalt vom Fahrersitz. Dieser wehrte sich massiv, hielt sich am Lenkrad fest und verkeilte die Füße im Innenraum.

Schließlich erfolgte die Festnahme des jungen Mannes. Hierbei wurden die beiden Beamten leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber weiter fortsetzen. Auch am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Der 24-jährige Mann wurde wegen Verdacht des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeug in die Haftzellen eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell