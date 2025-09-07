Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250907 - 0925 Frankfurt - Innenstadt: Widerstand während Anzeigenaufnahme

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (06. September 2025) kam es auf der Zeil zu einem Angriff auf Polizeibeamte.

Gegen 19:20 Uhr befand sich ein Streifenteam auf der Zeil um eine Anzeige aufzunehmen. Jedoch schlug die Stimmung des alkoholisierten Anzeigenerstatters plötzlich um, er wurde zunehmend aggressiv.

Der 45-jährige Mann zog plötzlich sein T-Shirt aus und griff einen der Polizisten an. Daraufhin wurde er durch weitere Polizisten zu Boden gebracht und letztendlich festgenommen. Anschließend wurde er in das Polizeipräsidium verbracht.

Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell