Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250907 - 0924 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (06. September 2025) kam es auf der Bundesautobahn 3 (BAB 3) gegen 20:42 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 25-jährige Frau musste ihr Fahrzeug auf Grund eines technischen Defektes auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, auf Höhe KM 173 auf der rechten Spur abstellen.

Noch während die Frau im Begriff war, das abgestellte Fahrzeug für den nachfolgenden Verkehr abzusichern, fuhr ein weiteres Fahrzeug auf das stehende Fahrzeug der 25-Jährigen auf. Hierbei verletzen sich der 23-jährige Fahrzeugführer leicht und sein 25-jähriger Mitfahrer schwer. Die beiden Männer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An der Unfallstelle mussten zweitweise 4 der 5 Fahrstreifen gesperrt werden. Nachdem die Fahrbahn gereinigt wurde, konnte der Bereich gegen 22:40 wieder freigegeben werden.

