Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250905 - 0921 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Donnerstagabend (05. September 2025) einen Mann fest, der zuvor versucht haben soll Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einem Fahrradschloss zu verletzen.

Besagte Mitarbeiter befanden sich gegen 20:50 Uhr in der Braubachstraße vor einem Gebäude in dem gerade eine Veranstaltung stattfand. Der 68-jährige stark alkoholisierte Beschuldigte sei dann zu ihnen gegangen und habe sie zunächst verbal bedroht. Im weiteren Verlauf soll er dann ein Fahrradschloss aus Metall in die Hand genommen haben und in deren Richtung geschwungen haben. Den Mitarbeitern gelang es den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten. Die Beamten nahmen ihn fest, ohne dass es zu Verletzungen kam.

Im Anschluss brachten sie ihn zwecks Ausnüchterung in die Haftzellen den Polizeipräsidium Frankfurt.

Das Handeln des Beschuldigten ist nach aktuellen Ermittlungsstand vor allem auf seinen Alkoholkonsum zurückzuführen und steht nicht in Zusammenhang mit der Veranstaltung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell