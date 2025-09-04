Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250904 - 0920 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Schwerer Raub an U-Bahnstation - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) In der gestrigen Nacht (3. September 2025) schlug ein Unbekannter einen 19-Jährigen nieder und entwendete dessen Smartphone.

Der 19-Jährige befand sich zuvor in der U2 in Fahrtrichtung Bad Homburg. Der Täter befand sich ebenfalls in dieser U-Bahn. Gegen 23:35 Uhr verließ der telefonierende Geschädigte die U-Bahn an der Haltestelle Nieder-Eschbach. Der unbekannte Täter stieg unmittelbar hinter dem Geschädigten aus der U-Bahn und schlug ihn von hinten nieder. Anschließend nahm er dem am Boden liegenden Geschädigten dessen Mobiltelefon ab und stieg wieder in die U-Bahn. Der Geschädigte wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, um die durch den Schlag entstandenen Verletzungen zu versorgen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 30 Jahre alt. Er ist ca. 185cm - 190cm groß, hat eine kräftige Statur und trägt eine Glatze. Er hat ein sichtbares Tattoo im Nacken. Zur Tatzeit war er mit einem roten T-Shirt bekleidet. Darüber hinaus führte er einen schwarzen E-Scooter mit sich.

In der U-Bahn soll der männliche Täter in Begleitung einer weiblichen Person gewesen sein. Diese kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca 180 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Sie trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit Aufdruck sowie eine Kappe. Sie führte ebenfalls einen schwarzen E-Scooter mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

