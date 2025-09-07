Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250907 - 0926 Frankfurt - Innenstadt: Streifenwagen wird bei Einsatzfahrt behindert

Frankfurt (ots)

(rü) Am heutigen Morgen (07. September 2025) wurde ein Streifenwagen auf der Zeil bei einer Einsatzfahrt behindert.

Die Polizisten befanden sich gegen 03:30 Uhr auf dem Weg zu weiteren Streifen, um diese bei einem Einsatz zu unterstützen. Im Bereich der Zeil Ecke Schäfergasse stellte sich plötzlich ein Mann auf die Straße und hinderte die Streife somit an der Weiterfahrt. Da der 23-Jähre, trotz mehrfacher Aufforderung, die Straße nicht verließ, stiegen die Beamten aus, um den Weg frei zu machen und die Personalien des Mannes festzustellen. Hierauf flüchtete der Mann. Die Polizisten konnten ihn schließlich am Brockhausbrunnen einholen und festnehmen. Gegen die Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er in das Polizeipräsidium verbracht.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell