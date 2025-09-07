PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 250907 - 0926 Frankfurt - Innenstadt: Streifenwagen wird bei Einsatzfahrt behindert

Frankfurt (ots)

(rü) Am heutigen Morgen (07. September 2025) wurde ein Streifenwagen auf der Zeil bei einer Einsatzfahrt behindert.

Die Polizisten befanden sich gegen 03:30 Uhr auf dem Weg zu weiteren Streifen, um diese bei einem Einsatz zu unterstützen. Im Bereich der Zeil Ecke Schäfergasse stellte sich plötzlich ein Mann auf die Straße und hinderte die Streife somit an der Weiterfahrt. Da der 23-Jähre, trotz mehrfacher Aufforderung, die Straße nicht verließ, stiegen die Beamten aus, um den Weg frei zu machen und die Personalien des Mannes festzustellen. Hierauf flüchtete der Mann. Die Polizisten konnten ihn schließlich am Brockhausbrunnen einholen und festnehmen. Gegen die Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er in das Polizeipräsidium verbracht.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 09:27

    POL-F: 250907 - 0925 Frankfurt - Innenstadt: Widerstand während Anzeigenaufnahme

    Frankfurt (ots) - (rü) Am gestrigen Abend (06. September 2025) kam es auf der Zeil zu einem Angriff auf Polizeibeamte. Gegen 19:20 Uhr befand sich ein Streifenteam auf der Zeil um eine Anzeige aufzunehmen. Jedoch schlug die Stimmung des alkoholisierten Anzeigenerstatters plötzlich um, er wurde zunehmend aggressiv. Der 45-jährige Mann zog plötzlich sein T-Shirt aus ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:25

    POL-F: 250907 - 0924 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

    Frankfurt (ots) - (rü) Am gestrigen Abend (06. September 2025) kam es auf der Bundesautobahn 3 (BAB 3) gegen 20:42 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau musste ihr Fahrzeug auf Grund eines technischen Defektes auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, auf Höhe KM 173 auf der rechten Spur abstellen. Noch während die Frau im Begriff war, das ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 10:10

    POL-F: 250906 - 0923 Frankfurt - Sossenheim: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Frankfurt (ots) - (rü) Am gestrigen Freitag (05.September 2025) kam es auf der Kurzmainzer Straße zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Kind. Der Fahrer des Linienbusses befuhr gegen 17:50 Uhr die Kurmainzer Straße aus Richtung "Am Leisrain" kommend in Richtung "Alt- Sossenheim". Das 12-jährige Kind befand sich fußläufig in gleicher Richtung auf dem ...

    mehr
