Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250908 - 0927 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (7. September 2025) kam es auf der Bundesautobahn 3 (BAB 3) zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach aktueller Erkenntnislage geht die Polizei von folgendem Unfallhergang aus:

Ein 25-jähriger Fahrer eines Honda überholte mit seinem PKW gegen 19:20 Uhr auf der BAB 3 kurz hinter der Anschlussstelle Frankfurt-Süd in Fahrtrichtung Würzburg rechts einen Audi, welcher sich auf der äußerst linken Fahrspur befand. Nachdem der 25-Jährige Fahrer im Anschluss an das Überholmanöver wieder auf die äußerst linke Fahrspur wechseln wollte, prallte er mit dem zuvor überholten Audi zusammen. Dieser wurde auf Grund des Zusammenstoßes über die Mittelleitplanke geschleudert und stieß mit zwei Fahrzeugen, die in Fahrtrichtung Köln fuhren, zusammen.

In einem der beiden Fahrzeuge befanden sich ein 20-jähriger Mann sowie eine 21-jährige Frau. Beide erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 38-jährige Fahrer des Audi verstarb später im Krankenhaus auf Grund der schweren Verletzungen. Zwei Insassen eines Fahrzeuges, welches die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln befuhr, verletzten sich leicht, da sie auf eines der verunfallten Fahrzeuge auffuhren. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Insgesamt waren 9 Fahrzeuge am Unfall beteiligt.

Die BAB 3 wurde von 19:30 Uhr bis in die frühen Morgenstunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Ein Hubschrauber der Polizei fertigte Übersichtsaufnahmen. Darüber hinaus wurde ein Gutachter angefordert, welcher bei der Rekonstruierung des Unfallherganges unterstützte.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

