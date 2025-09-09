Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250909 - 0932 Frankfurt - Ostend: Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Ein Tatverdächtiger festgenommen - Zeugenaufruf

(ha) Zwei Männer brachen am gestrigen Montagmittag (08. September 2025) in eine Wohnung im Frankfurter Ostend ein. Als Zeugen die beiden auf frischer Tat ertappten, flohen sie, kurz davor verletzten sie noch einen der Zeugen. Polizisten konnten einen der Männer festnehmen.

Die geschädigten Wohnungsinhaber befanden sich gegen 12:05 Uhr nicht in ihrer Wohnung auf der Hanauer Landstraße. Während dieser Abwesenheit hebelten die beiden Tatverdächtigen nach aktuellen Erkenntnissen zunächst die Wohnungstür auf und entwendeten dann im weiteren Verlauf hochwertige Uhren sowie Bargeld. Gerade als die beiden die Wohnung verlassen wollten, überraschten die Eigentümer sie. Darauf wurde dann auch ein weiterer Nachbar aufmerksam. Es entwickelte sich ein Handgemenge im Flur, bei dem einer der Geschädigten durch einen Schraubendreher leicht verletzt wurde.

Beiden Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht, einer der beiden konnte allerdings im Nahbereich durch zwischenzeitlich informierte Polizeibeamte festgenommen werden. Ein großer Teil des Diebesgutes konnte den Eigentümern daraufhin wiedergegeben werden.

Der flüchtige Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30-50 Jahre alt, 170-175 cm groß, dicke Statur, schwarze Haare, Kurzhaarschnitt, kurzrasierte Seiten, 3-Tage-Bart; dunkelblaue Sportjacke, schwarze Jeans, schwarze Sneaker

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10500 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

