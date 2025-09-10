Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250910- 0933 Frankfurt- Sachsenhausen: Leblose Person aufgefunden

Frankfurt (ots)

(ma) Am heutigen Mittwochmorgen (10. September 2025) meldete ein Autofahrer gegen 07:15 Uhr den Fund einer leblosen Person im Bereich der Darmstädter Landstraße.

Im Zuge dessen bremste er ab, woraufhin es zu einem Auffahrunfall durch das dahinterfahrende Fahrzeug kam.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der aufgefundenen Person feststellen.

Die Hintergründe, die zum Ableben der Person führten, sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Bereich wurde für die polizeilichen Ermittlungsarbeiten weiträumig abgesperrt.

