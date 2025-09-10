Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250910 - 0936 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Zeugenaufruf zu: 250908 - 0927 Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ha) Wie den Medien bereits bekannt kam es am Abend des 7.Septembers 2025 auf der BAB 3 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Hierzu wurde bereits am 08.09.2025 eine Pressemitteilung verfasst:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/6112807

Die Polizei bittet jetzt potenzielle Zeugen um Mithilfe. Der weiße Honda Accord fuhr ca. zwischen 19:00 Uhr und 19:07 Uhr im Bereich Mönchhofdreieck bis zur Abfahrt Frankfurt Süd in Fahrtrichtung Offenbach am Main. Zeugen die sachdienlichen Hinweise, vor allem in Bezug auf die Fahrweise des PKW geben können werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Frankfurt am Main unter der Rufnummer 069 / 755 - 46400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell