PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250910 - 0935 Frankfurt- Gutleutviertel: Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Am Dienstagnachmittag (9. September 2025) leistete ein 30-jähriger Tatverdächtiger Widerstand in der Karlsruher Straße.

Nach aktuellem Erkenntnisstand verhielt sich der Mann zuvor aggressiv gegenüber einer Mitarbeiterin eines Imbisses und weigerte sich die Örtlichkeit trotz mehrfacher Aufforderung zu verlassen.

Als die Beamten eintrafen, um ihn aus dem Imbiss zu begleiten, ging er unvermittelt auf die beiden Polizisten los und riss zudem an einer Schutzweste. Im weiteren Verlauf wehrte er sich massiv mit Armen und Beinen gegen seine Festnahme.

Dem Tatverdächtigen konnten letztendlich mit erheblichem Kraftaufwand Handschellen angelegt werden.

Beide Polizisten wurden verletzt, eine Beamtin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

Der Tatverdächtige wurde schließlich in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren