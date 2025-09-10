Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250910 - 0935 Frankfurt- Gutleutviertel: Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Am Dienstagnachmittag (9. September 2025) leistete ein 30-jähriger Tatverdächtiger Widerstand in der Karlsruher Straße.

Nach aktuellem Erkenntnisstand verhielt sich der Mann zuvor aggressiv gegenüber einer Mitarbeiterin eines Imbisses und weigerte sich die Örtlichkeit trotz mehrfacher Aufforderung zu verlassen.

Als die Beamten eintrafen, um ihn aus dem Imbiss zu begleiten, ging er unvermittelt auf die beiden Polizisten los und riss zudem an einer Schutzweste. Im weiteren Verlauf wehrte er sich massiv mit Armen und Beinen gegen seine Festnahme.

Dem Tatverdächtigen konnten letztendlich mit erheblichem Kraftaufwand Handschellen angelegt werden.

Beide Polizisten wurden verletzt, eine Beamtin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

Der Tatverdächtige wurde schließlich in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

