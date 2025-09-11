PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911 - 0939 Frankfurt - Nordend: 22-Jähriger belästigt mehrere Frauen und leistet anschließend Widerstand

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwochmorgen (10. September 2025) nahmen Polizisten einen jungen Mann fest, nachdem dieser zuvor mehrere Frauen belästigt haben soll. Im Zuge der Festnahme versuchte er einem der Beamten ins Gesicht zu schlagen.

Nach aktuellen Erkenntnissen sprach der Mann gegen 09:00 Uhr im Bereich des Frankfurter Ostend und Nordend mehrere Frauen an. Dabei soll er sie nach sexuellen Handlungen gefragt haben, zum Teil sei er den Frauen auch kurze Zeit gefolgt.

Als er schließlich nahe der Friedberger Anlage eine weitere Frau ansprach, wurde die Polizei informiert, die sofort danach eintraf. Als die Beamten die Festnahme durchführten, schlug der 22-Jährige mit der Faust in Richtung eines Beamten, der jedoch ausweichen konnte. Der Streife gelang schließlich die Festnahme des Mannes.

Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen auf das zuständige Polizeirevier gebracht, er muss sich jetzt für seine Handlungen verantworten. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation.

