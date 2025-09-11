Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911 - 0938 Frankfurt - Bornheim: Bezugnahme zu 250911 - 0937 Vermisste Person - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die Fahndung nach der 74-jährigen Gisela R. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte am heutigen Morgen (11. September 2025) wohlbehalten angetroffen werden.

