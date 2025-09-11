PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911 - 0938 Frankfurt - Bornheim: Bezugnahme zu 250911 - 0937 Vermisste Person - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die Fahndung nach der 74-jährigen Gisela R. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte am heutigen Morgen (11. September 2025) wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

  • 11.09.2025 – 02:12

    POL-F: 250911- 0937 Frankfurt- Bornheim: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (ma) Seit dem gestrigen Mittwochabend (10. September 2025) gegen 19:30 Uhr wird die 74-jährige Gisela R. aus Bornhem vermisst. Letztmalig wurde sie an ihrer Wohnaschrift in der Falltorstraße gesehen. Frau R. ist dement, zeitlich und örtlich nicht orientiert und ist daher auf Hilfe angewiesen. Zudem ist sie nicht witterungsangepasst gekleidet und vermutlich ohne Schuhe unterwegs. Frau R. kann wie folgt ...

