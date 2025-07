Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Presseerklärung der Landespolizeidirektion in Thüringen sowie der Polizeipräsidien Südosthessen, Osthessen und Unterfranken nach mehreren bewaffneten Überfällen auf Spielotheken und Tankstellen

Erfurt (ots)

In den vergangenen drei Wochen überfielen bewaffnete Täter in Thüringen sowie in Bayern und Hessen mehrere Spielotheken und Tankstellen.

Zunächst erschien eine unbekannte Person am 09.07.2025 in einer Spielothek in Diedorf und forderte unter dem Vorhalt einer Waffe Bargeld. Mitte Juli ereignete sich eine weitere mögliche Tat im Main-Kinzig-Kreis. Ein Täter betrat eine dortige Spielhalle und forderte mit Waffengewalt sowohl die Tageseinnahmen vom Angestellten als auch das Bargeld der beiden anwesenden Kunden. Etwa eine Woche später betraten zwei unbekannte Täter eine Spielothek in Merkers. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin sowie einen Gast und forderten unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes Bargeld. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei und der Kriminalpolizei in Hessen liefen zu diesem Zeitpunkt bereits auf Hochtouren.

Die Serie riss nicht ab und nur sechs Tage später, am 24.07.2025, raubten zwei Täter eine Spielothek in Bad Kissingen in Bayern aus. Mit vorgehaltener Waffe verlangten sie das vorhandene Bargeld und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Zwei Tage später wurde die Hessische Polizei wegen eines bewaffneten Überfalls auf eine Tankstelle in Wildeck-Obersuhl alarmiert. Auch hier betrat ein maskierter Täter das Gebäude und forderte unter dem Vorhalt einer Waffe die Herausgabe der Geldbestände. Am 28.07.2025 schlugen die Unbekannten erneut in Thüringen zu. Ein Täter betrat eine Tankstelle in Ruhla. Mit vorgehaltener Waffe forderte er die Angestellte zur Herausgabe des Bargeldes auf und flüchtete mit seiner Beute. In der Nacht zu Mittwoch betraten schließlich zwei maskierte Täter eine Spielothek in Heringen in Hessen und erbeuteten Bargeld, nachdem sie der Angestellten eine Waffe vorhielten.

Glücklicherweise wurde in keinem der Überfälle Angestellte, Kunden oder andere unbeteiligte Zeugen körperlich verletzt. Die Unbekannten erbeuteten auf ihrer Raubtour insgesamt fast 10.000 Euro Bargeld.

Durch die intensiven Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei und der Kriminalpolizeien aus Bad Hersfeld und Gelnhausen in Hessen sowie aus Schweinfurt in Bayern verdichteten sich die Hinweise auf eine Tätergruppe aus dem Südthüringer Bereich. Die Ermittler rechnen den drei Männern und der Frau die Serie bestehend aus zwei Tankstellen- und fünf Spielothekenüberfällen zu. Aufgrund des vorliegenden Tatverdachts wurde seitens des Amtsgerichtes Meiningen Haftbefehl erlassen.

Im Zusammenwirken der Suhler Kriminalpolizei mit den Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes klickten schließlich Mittwochnachmittag im Bad Salzunger Stadtgebiet vier Mal die Handfesseln. Bei den anschließenden Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, unter anderem Schusswaffen.

Die Haftrichtervorführung fand am heutigen Donnerstag (31.07.2025) statt. Der Richter erließ die Haftbefehle. Die drei Männer und die Frau im Alter 26 bis 42 Jahren kamen in verschiedene Justizvollzugsanstalten. (JK)

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell