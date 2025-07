Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Störung in der telefonischen Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz

Schleiz (ots)

Aufgrund technischer Probleme ist die Dienststelle der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz derzeit telefonisch nicht erreichbar. Eine persönliche Kontaktaufnahme in Schleiz wird weiterhin gewährleistet. In dringenden Fällen wählen sie bitte die 110. Bei anderweitigen Nachfragen erreichen sie die Kollegen über die Einwahl der Polizeistation Pößneck unter 03647-4350.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell