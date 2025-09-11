Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250911- 0942 Frankfurt- Gallus/ Sachsenhausen/ Bahnhofsviertel: Festnahme einer Diebesbande nach Tatserie

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Mittwoch (10. September 2025) nahm die Polizei insgesamt drei Männer fest, welche innerhalb weniger Stunden mindestens fünf Diebstähle aus Fahrzeugen begingen und beendete somit eine Tatserie.

Doch eins nach dem anderen. Bereits am Dienstag (9. September 2025) ereignete sich ein Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug in der Krifteler Straße. Mit Hilfe einer an der Tatörtlichkeit befindlichen Sicherheitskamera, konnten die Beamten im Nachhinein nachvollziehen, wie die Täter vorgingen und in die Fahndung nach Ihnen übergehen. Demnach beobachteten die drei Täter die dort parkenden Fahrzeuge und gingen arbeitsteilig vor. Einer der Männer öffnete unbemerkt die Beifahrertür eines Fahrzeuges einer 35- jährigen Frau, welches Sie soeben geparkt hatte und mittels Schließbefehl vermeintlich verschloss. Der zweite Täter stahl anschließend eine hochwertige Handtasche aus dem unverschlossenen Auto, während der dritte Mann vermutlich "Schmiere" stand.

Aufgrund der bestehenden Fahndung erkannten zivile Polizisten zwei der drei Männer am folgenden Tag (10. September 2025) im Bereich der Baseler Straße wieder. Hier konnten die Polizisten beobachten, wie die Diebe die Straßen abgingen und nach günstigen Gelegenheiten Ausschau hielten. Einer von ihnen öffnete schließlich in der Mörfelder Landstraße die Fahrertür eines geparkten Transporters und stahl ein Mobiltelefon daraus.

Anschließend nahmen die Beamten die beiden Männer im Alter von 21 und 33 Jahren fest. Im Rahmen ihrer Durchsuchung fanden die Polizisten das soeben entwendete Mobiltelefon, sowie ein zweites Handy auf, welches einer weiteren Tat zugeordnet werden konnte und stellten diese sicher.

Durch weitere Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein Hotel im Bahnhofsviertel, in welchem die beiden nun Festgenommenen sich eingemietet hatten. Die Polizisten durchsuchten das Hotelzimmer und fanden Diebesgut weiterer Taten, welches sie sicherstellten. Zudem ergaben sich Hinweise auf den noch fehlenden Täter des Trios, welchen die Beamten nun mittels des Videooperationcenters (VOC) im Bereich des Bahnhofsviertels feststellten. Auch dieser Täter, ein 34- jähriger Mann, konnte dabei beobachtet werden, wie er gleich der erstbeschriebenen Tat, die Beifahrertür eines parkenden Fahrzeuges öffnete und hineingriff. Hierbei nahmen die Polizisten den Mann fest.

Die 21, 33 und 34 Jahre alten Männer verfügen in Deutschland über keinen festen Wohnsitz. Sie wurden daher in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und werden einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell