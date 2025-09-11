Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Leon Miguel Feyk?

Freigericht und Frankfurt (ots)

(cb) Wo ist Leon Miguel Feyk? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 16-jährigen aus Freigericht.

Leon Miguel ist etwa 1,68 Meter groß, hat eine schlanke Figur und blonde kurze Haare. Der Vermisste ist mit einem Fußballtrikot bekleidet. Er soll zudem eine Gürteltasche mit sich führen. Der Teenager wurde zuletzt am Mittwoch (10. September), gegen 13 Uhr, in Freigericht gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Es liegen Hinweise vor, dass sich der Teenager in Frankfurt aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Leon Miguel Feyk geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle:privat)

Offenbach, 11.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

