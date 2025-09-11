Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter-Fahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Dietzenbach (ots)

(lei) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Auto ist am Mittwochnachmittag ein 14-Jähriger leicht verletzt worden. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Jugendliche gegen 17.10 Uhr von der Adolph-Kolping-Straße in Richtung "Am Stadtpark". Dabei achtete er offenbar nicht auf den kreuzenden Verkehr - denn dort war genau in diesem Moment ein 35-jähriger Skoda-Fahrer unterwegs. Es kam zur Kollision, wobei der 14-Jährige auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert wurde.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, sodass der entstandene Gesamtschaden auf rund 2.500 Euro geschätzt wird. Die hinzugerufene Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0 zu melden.

Für Unverständnis sorgte zudem ein Autofahrer, der während der Unfallaufnahme an der Einsatzstelle vorbeifuhr und dabei offenbar die Szene mit dem Handy filmte. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell