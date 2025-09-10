Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Unbekannter setzte Pfefferpistole an Bushaltestelle ein; Baustellendiebe in der Isenburger Straße zugange und Wer hat den roten Corolla angedotzt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Unbekannter setzte Pfefferpistole an Bushaltestelle ein - Offenbach

(fg) An einer Bushaltestelle in der Ottersfuhrstraße (20er-Hausnummern) setzte ein Unbekannter am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, aus einer Personengruppe heraus eine Pfefferpistole ein und schoss in Richtung eines 17-Jährigen. Anschließend rannten die Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren davon. Ein Rettungswagen wurde alarmiert, um den Geschädigten medizinisch zu versorgen; er hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 20.30 Uhr machte eine Polizeistreife eine Personengruppe ausfindig. Ob sich der Täter unter den Personen befand, steht bislang nicht zweifelsfrei fest und ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, die den Angriff an der Bushaltestelle beobachtet haben, melden ich bitte unter der Rufnummer 069 8098 5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Baustellendiebe in der Isenburger Straße zugange: Zeugensuche! - Heusenstamm

(fg) Unbekannte waren zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 6.40 Uhr, in der Isenburger Straße (einstellige Hausnummern) auf dem Gelände einer Baustelle zugange und nahmen Werkzeuge sowie Baumaschinen mit. Hierzu brachen die Täter das Schloss eines Containers auf und durchsuchten diesen anschließend. Sie sackten unter anderem einen Bohrer, eine Verdichtungsramme, einen Werkzeugkasten und einen Stampfer ein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute genutzt haben. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Wer hat den roten Corolla angedotzt - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Innerhalb von nur fünf Minuten dotzte ein unbekannter Unfallverursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz an der Straße "Am Zellerbruch", einen roten Toyota Corolla an. Die Fahrzeugeigentümerin parkte ihren roten Wagen am Montag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie nur wenige Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange feststellen. Der Unfallverursacher floh, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird mit etwa 700 Euro angegeben. Die Polizei in Seligenstadt bittet unter der 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 10.09.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell