Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Feuer auf Tankstellengelände: Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes - 38-Jähriger in Untersuchungshaft

Heusenstamm (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Im Zuge der Ermittlungen wegen eines Feuers auf dem Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße am Abend des 31. August (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6107564) ermittelt die Staatsanwaltschaft nunmehr wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen. Gegen den Beschuldigten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen durch das Amtsgericht Offenbach ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, den die Offenbacher Kriminalpolizei am heutigen Dienstag (09.09.) vollstreckte. Der Tatverdächtige wurde einem Ermittlungsrichter am Amtsgerichts Offenbach am Main vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Dem 38-Jährigen wird zur Last gelegt, im Anschluss an einen Kontaktaufnahmeversuch gegenüber einer Tankstellen-Mitarbeiterin vorsätzlich eine Zapfsäule mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an, insbesondere gilt es nun, zahlreiche Zeugen zu dem Vorfall zu vernehmen.

Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach.

